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Окупанти в Маріуполі почали фільтрацію людей віком від 70 років, - міськрада

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Маріуполь, Середа 27 липня 2022 13:04
Окупанти в Маріуполі почали фільтрацію людей віком від 70 років, - міськрада Фоо: окупанти в Маріуполі почали фільтрацію людей віком від 70 років (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали фільтрацію людей віком від 70 років. Вже навіть в людях похилого віку вони бачать загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міськради.

Окупанти в Маріуполі почали фільтрацію людей віком від 70 років, - міськрада

Фото: окупанти в Маріуполі почали фільтрацію людей віком від 70 років (t.me/mariupolrada)

"Пенсіонерам доведеться доводити свою "прихильність" окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У "руського миру" під підозрою усі. Але час розплати настане!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські військові посилили перевірки і фільтрацію жителів Маріуполя. Є випадки затримання.

Додамо, також повідомлялося, що російські окупанти отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.

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