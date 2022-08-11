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Оккупанты в Мариуполе инсценируют задержание "азовцев" для запугивания

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 11 августа 2022 10:33
Оккупанты в Мариуполе инсценируют задержание "азовцев" для запугивания Фото: оккупанты в Мариуполе инсценируют задержание "азовцев" для запугивания (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в Мариуполе инсценируют так называемые задержания бойцов "Азова". Из-за слабой результативности контрразведки враг хочет таким образом создать иллюзию "успешной" борьбы с украинским сопротивлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Так, вчера утром в районе Утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест "азовцев". Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов" были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Хорошая попытка. Но нет. Еще один факт использования украденной оккупантами формы полка "Азов" с базы в Урзуфе", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее городской совет Мариуполя сообщил, что на сцене филармонии готовят клетки для украинских пленных, где оккупанты хотят устроить показательные судилища над нашими защитниками.

Разведка считает, что такими показательными акциями противник пытается запугать украинцев.

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