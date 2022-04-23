Оккупанты в Мариуполе хотят "национализировать" уцелевшее жилье, - советник мэра

Российские оккупанты намерены "национализировать" уцелевшее жилье в Мариуполе. Речь идет о том жилье, владельцы которого не подадут документы на "регистрацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В ходе внутренних фильтрационных мероприятий оккупанты анонсировали проведение регистрации жилого фонда. Вся недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована", - отметил он.

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты вывозят мужское население и Мариуполя в сторону Донецка. И намерены мобилизовать его в так называемую "армию ДНР".

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