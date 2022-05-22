Окупанти в Луганській області наступали одразу на чотирьох напрямках. ЗСУ відбили атаки

Російські війська намагалася вести наступ у Луганській області одразу по чотирьох напрямках. ЗСУ відбили атаки, змусивши відступити ворога зі втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового.

"Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт", - написав Гайдай.

Крім того, між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

"Позиції наших військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька", - зазначив Гайдай.

Загалом, протягом минулої доби, було відбито дев’ять ворожих атак, знищено п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобілі військ РФ. Підрозділи ППО уразили один БПЛА "Орлан-10".

Також вчора були затримані декілька людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, ситуація на Донбасі складається дуже складна. Російські окупанти намагаються наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

Також ми писали, що російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.