Переброска БТГ и "мобилизация" могут только оттянуть поражение России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие действия и потуги российских оккупантов в Украине не принесут Кремлю ожидаемую "победу", а итог для захватчиков будет один - поражение и уход с нашей земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"На юге и востоке оккупанты продолжаю делать все, чтобы были поводы говорить про какие-то переговоры. Они накапливают силы, загоняют БТГр. Пытаются даже начать так называемую мобилизацию в оккупированных районах Украины", - рассказал президент.

Зеленский подчеркивает, что ни один из этих шагов не поможет РФ в войне.

"Они могут оттягивать неизбежность, а время, когда они смогут уйти с нашей земли", - сказал глава государства.