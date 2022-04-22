Переброска БТГ и "мобилизация" могут только оттянуть поражение России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие действия и потуги российских оккупантов в Украине не принесут Кремлю ожидаемую "победу", а итог для захватчиков будет один - поражение и уход с нашей земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
"На юге и востоке оккупанты продолжаю делать все, чтобы были поводы говорить про какие-то переговоры. Они накапливают силы, загоняют БТГр. Пытаются даже начать так называемую мобилизацию в оккупированных районах Украины", - рассказал президент.
Зеленский подчеркивает, что ни один из этих шагов не поможет РФ в войне.
"Они могут оттягивать неизбежность, а время, когда они смогут уйти с нашей земли", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не получила обещанных истребителей.
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