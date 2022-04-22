ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переброска БТГ и "мобилизация" могут только оттянуть поражение России, - Зеленский

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 00:06
Переброска БТГ и "мобилизация" могут только оттянуть поражение России, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что никакие действия и потуги российских оккупантов в Украине не принесут Кремлю ожидаемую "победу", а итог для захватчиков будет один - поражение и уход с нашей земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"На юге и востоке оккупанты продолжаю делать все, чтобы были поводы говорить про какие-то переговоры. Они накапливают силы, загоняют БТГр. Пытаются даже начать так называемую мобилизацию в оккупированных районах Украины", - рассказал президент.

Зеленский подчеркивает, что ни один из этих шагов не поможет РФ в войне.

"Они могут оттягивать неизбежность, а время, когда они смогут уйти с нашей земли", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не получила обещанных истребителей.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию