UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты в Крыму уничтожают уникальные экосистемы полуострова, - омбудсмен

Автор: Анастасия Рокитна

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о нарушении экологических прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым. Речь идет о загрязнении Черного моря, ухудшении водообеспечения, техногенных катастрофах и других экологических проблемах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу омбудсмена.

Вышеуказанные проблемы приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова, отметила Денисова.

В частности, из-за увеличения количества судов, курсирующих вдоль ТОТ, растет число случаев разлива нефти в Черном и Азовском морях.

"Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных, как следствие погибли 300 дельфинов", - сообщила она.

Кроме того, интенсивное выкачивание подземных пресных вод на ТОТ приводит к образованию солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымЭкологическая катастрофа