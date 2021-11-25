Окупанти в Криму знищують унікальні екосистеми півострова, - омбудсмен

Вищевказані проблеми призводять до знищення унікальних екосистем Кримського півострова, зазначила Денісова.

Зокрема, через збільшення кількості суден, що курсують вздовж ТОТ, зростає число випадків розливу нафти у Чорному та Азовському морях.

"Проведення у 2021 році державою-окупантом систематичних військових навчань, вибухи боєприпасів у морі суттєво забруднюють морське середовище та призводять до загибелі морських тварин, як наслідок загинуло 300 дельфінів", - повідомила вона.

Крім того, інтенсивне викачування підземних прісних вод на ТОТ призводить до появи солончаків, а зміна русла гірських річок загрожує існуванню прісноводних риб та комах, занесених до Червоної книги України.