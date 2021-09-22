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Оккупанты в Крыму предъявили Джелялову новое обвинение: теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупанты в Крыму предъявили новое обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову. Ранее его подозревали в "совершении диверсии".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

По данным правозащитников, ФСБ обвинило Джелялова в "совершении диверсии в составе организованной группы" (пункт а, части 2, статьи 281 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Кроме того, оккупанты подозревают замглавы Меджлиса в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы (часть 4 статьи 222.1 УК РФ). По этому обвинению активисту грозит от 10 до 15 лет.

По словам адвоката Джелялова, он не признает свою вину и отказывается давать показания.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что задержанного в Крыму Наримана Джелялова подозревают в пособничестве диверсии.

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