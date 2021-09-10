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Оккупанты в Крыму намерены построить новый курортный город

Автор: Сергей Новиков

Оккупационная власть Крыма объявила о планах построить новый курортный город. Он может появиться на западном побережье полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил так называемый "вице-премьер республиканского правительства" Евгений Кабанов, проект строительства нового города покажут в ближайшее время. По его словам, новый курорт появится на западном побережье Крыма.

"Не хочу забегать вперед, раскрывать, что это за проект", - добавил Кабанов.

Отметим, ранее оккупационные власти говорили о намерениях создать на западе Крыма новый туристический кластер, который будет называться "Новая Евпатория", который мог бы принимать до 40 000 туристов в год.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает ввести новые санкции против России за строительство Керченского моста и разрушение парков в оккупированном Севастополе.

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