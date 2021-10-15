UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты в Крыму дали "украинскому шпиону" 12 лет тюрьмы

Автор: Сергей Новиков

Так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил украинца Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в якобы шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, уголовное дело о шпионаже в отношении Ширинга было сфабриковано.

"Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обращаю внимание, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми "судами" не первый раз и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Константина Ширинга", - отметила Денисова.

Она также призвала международное сообщество применить все возможные инструменты, чтобы усилить давления на Россию и добиться освобождения украинских политзаключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала перепись населения в оккупированном Крыму, а украинская сторона просит международных партнеров не признавать ее результаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым