Оккупанты в Крыму дали "украинскому шпиону" 12 лет тюрьмы

По ее словам, уголовное дело о шпионаже в отношении Ширинга было сфабриковано.

"Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обращаю внимание, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми "судами" не первый раз и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Константина Ширинга", - отметила Денисова.

Она также призвала международное сообщество применить все возможные инструменты, чтобы усилить давления на Россию и добиться освобождения украинских политзаключенных.