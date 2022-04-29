Оккупанты, которые почувствовали силу ВСУ, призывают приятелей не ехать на войну в Украину, - СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала телефонный разговор российского оккупанта со своим приятелем, который остался в РФ и раздумывает над приездом на войну в Украину. Однако, захватчик призывает его этого не делать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Оккупанты поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.
"Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек из Калининграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Тут полный ужас, я тебе говорю", - пытается объяснить оккупант.
По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше - это возможность мародерить.
"Аирподсы вторые нашел ... Пацаны тут компы разбирали ... Там такие компы, нах*й... Мы мародеры", - радостно добавляет захватчик.
СБУ сообщает, что разграбление ценностей на оккупированной территории - это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы.
Ранее СБУ сообщала, что российские офицеры расстреливают своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 65-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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