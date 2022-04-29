Окупанти, які відчули силу ЗСУ, закликають приятелів не їхати на війну в Україну, - СБУ

Окупанти вражені масштабом втрат, яких їм завдають українські війська на Донбасі.

"Навіть не думай. Не треба... Я тобі говорю, нас заходила тисяча людей з Калінінграда. Тисяча! Чуєш мене, тисяча! Залишилось триста! Тут повний жах, я тобі кажу", - намагається пояснити окупант.

За його словами, єдине, що хоч якось стимулює загарбників воювати далі - це можливість мародерити.

"Аірподси другі знайшов ... Пацани тут компи розбирали ... Там такі компи, нах*й ... Ми мародери", - радісно додає загарбник.

СБУ повідомляє, що розграбування цінностей на окупованій території - це злочин, який карається довічним позбавленням волі.