ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти не контролюють телевежу в Мелітополі і не транслюють з неї росТВ, - Держспецзв'язку

Новость на русском →
Мелітополь, П'ятниця 04 березня 2022 17:18
Окупанти не контролюють телевежу в Мелітополі і не транслюють з неї росТВ, - Держспецзв'язку Фото: Телевежу в Мелітополі не контролюють окупанти (wikipedia.org)
Автор: Світлана Мащенко

Інформація про те, що Мелітопольську телевежу контролюють окупанти, виявилася неправдивою.

Про це повідомили в Держспецв'язку.

"ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу і транслюють з неї російське телебачення. Це фейк!" - говориться в повідомленні.

Наразі жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі наразі не працює.

Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого КРРТ не має ніякого відношення.

Раніше ми писали, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна