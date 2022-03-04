Окупанти не контролюють телевежу в Мелітополі і не транслюють з неї росТВ, - Держспецзв'язку
Інформація про те, що Мелітопольську телевежу контролюють окупанти, виявилася неправдивою.
Про це повідомили в Держспецв'язку.
"ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу і транслюють з неї російське телебачення. Це фейк!" - говориться в повідомленні.
Наразі жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі наразі не працює.
Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого КРРТ не має ніякого відношення.
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