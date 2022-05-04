Окупанти під Ізюмом намагаються перехопити ініціативу. Б'ють артилерією по ЗСУ
Російські військові намагаються перехопити ініціативу у напрямку Ізюм - Барвінкове. Відкривають вогонь з артилерії по позиціях наших захисників..
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм - Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька", - пише пресслужба Генерально штабу.
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