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Окупанти під Ізюмом намагаються перехопити ініціативу. Б'ють артилерією по ЗСУ

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Середа 04 травня 2022 19:08
Окупанти під Ізюмом намагаються перехопити ініціативу. Б'ють артилерією по ЗСУ Фото: окупанти під Ізюмом намагаються перехопити ініціативу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагаються перехопити ініціативу у напрямку Ізюм - Барвінкове. Відкривають вогонь з артилерії по позиціях наших захисників..

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм - Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька", - пише пресслужба Генерально штабу.

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