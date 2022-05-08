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Окупанти вирішили перенести парад в Маріуполі

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Маріуполь, Неділя 08 травня 2022 21:47
Окупанти вирішили перенести парад в Маріуполі Фото: війська РФ перенесли військовий парад 9 травня у Маріуполі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські війська перенесли парад у Маріуполі. Точна дата поки що залишається невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У місті кажуть, що окупанти оголосили, що переносять парад на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це надійшло після візиту заступника глави уряду РФ. Офіційну причину не повідомляють", - розповів Андрющенко.

За його інформацією, загарбники обіцяють святкові заходи, у тому числі "відкриття алеї пам'яті загиблим борцям із фашизмом в Україні" в районі Приморського парку.

"Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобєсіє" в Маріуполі", - резюмував радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що у Маріуполі на заводі "Азовсталь" продовжуються бої. Командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому повідомив, що війська РФ вже перебувають на території заводу.

Також сьогодні, 8 травня, українські військові дали прес-конференцію з "Азовсталі" у Маріуполі. Про ситуацію навколо заводу розповіли заступник командира полку Нацгвардії "Азов" Святослав Паламар та офіцер розвідки управління Ілля Самойленко.

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