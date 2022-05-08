Окупанти вирішили перенести парад в Маріуполі

Російські війська перенесли парад у Маріуполі. Точна дата поки що залишається невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У місті кажуть, що окупанти оголосили, що переносять парад на іншу дату. Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це надійшло після візиту заступника глави уряду РФ. Офіційну причину не повідомляють", - розповів Андрющенко. За його інформацією, загарбники обіцяють святкові заходи, у тому числі "відкриття алеї пам'яті загиблим борцям із фашизмом в Україні" в районі Приморського парку. "Продовжуємо спостерігати, чим завершиться "победобєсіє" в Маріуполі", - резюмував радник мера Маріуполя.