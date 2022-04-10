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Оккупанты хотят скрыть потери своих кораблей в Черном море: закрашивают бортовые номера

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 13:19
Оккупанты хотят скрыть потери своих кораблей в Черном море: закрашивают бортовые номера Фото: оккупанты пытаются скрыть потери кораблей в Черном море (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия пытается скрыть реальные потери своих боевых кораблей в Черном море. Оккупанты начали закрашивать бортовые номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Боевые корабли Российской Федерации, которые действуют в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Потому что хотят скрыть потери, которые они несут", - сказал Арестович.

По его словам, это не потопленные корабли, но точно поврежденные. Он добавил, что Военно морские силы Украины бьют российский военный флот.

По данным Генштаба ВСУ на утро 10 апреля, с начала войны в Украине оккупанты потеряли 7 боевых кораблей и катеров.

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