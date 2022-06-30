Оккупанты хотят полностью отрезать Энергодар от украинской связи

Во временно оккупированном Энергодаре россияне намерены полностью отключить украинских мобильных операторов и интернет-провайдеров. Также это касается и банковских услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

"Енергодаром также активно распространяются слухи (и скорее всего, не без "помощи" самих оккупантов) о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестают работать терминалы для безналичного расчета в гривне", - написал Орлов.

По словам мэра, как следствие вчера это вызвало большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт.

"Конечно же, не бесплатно, а за немалый процент за обнал средств. Учитывая, что этот "бизнес" контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно", - отмечает Орлов.

Он также добавил, что в течение последней недели оккупанты снова взялись и за местных интернет-провайдеров.

"Анонсировано, что в Энергодар заходит крымский провайдер. Это позволит захватчикам блокировать украинские новостные ресурсы или по крайней мере сделать такую попытку. Именно такая цель является одной из приоритетных для оккупантов", - отмечает мэр.

Напомним, ранее стало известно, что в Энергодаре оккупанты похищают мирных жителей ради денег.

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