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Оккупанты хотят подавать электричество ЗАЭС в Крым и "ЛДНР". Но это нереально, – "Энергоатом"

Автор: Антон Федорцив

Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС вблизи Энергодара, вынашивают неосуществимые планы о переориентации станции на оккупированные районы Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост "Энергоатома" в Telegram.

Оккупанты обсуждают намерения перенаправить произведенную Запорожской АЭС электроэнергию. Однако эти планы нереально воплотить.

"Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс. На самом деле это физически невозможно сделать", – говорится в сообщении "Энергоатома".

Напомним, что советник главы государства озвучил цифры убытков Украины из-за российского вторжения.

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