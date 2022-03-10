RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти хочуть подавати електрику ЗАЕС в Крим та "ЛДНР". Але це нереально, – "Енергоатом"

Автор: Антон Федорців

Російські військові, які захопили Запорізьку АЕС поблизу Енергодара, виношують нездійсненні плани про переорієнтацію роботи станції на окуповані райони Криму та Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис "Енергоатому" в Telegram.

Окупанти обговорюють наміри переспрямувати вироблену Запорізької АЕС електроенергію. Однак, ці плани неможливо реалізувати.

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас. Насправді це фізично неможливо зробити", – йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Нагадаємо, що радник глави держави озвучив цифри збитків України через російське вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСЭнергоатомКримДНРЛНРЭнергодарВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України