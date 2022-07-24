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Оккупанты в Херсоне вынуждают бизнес платить "налоги" и получать паспорта РФ

Фото: херсонцев заставляют получать паспорта РФ (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты в Херсоне вынуждают местных предпринимателей перерегистрировать бизнес, но для этого нужно получить паспорт Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской областной военной администрации.

Сообщается, что оккупированная область почти два месяца остается без связи украинских мобильных операторов. Интернет пока работает, но трафик идет через Россию, поэтому многие сервисы работают только через VPN. Рынки и магазины заполнили завезенные из России товары с маркировкой известных украинских брендов.

"В Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству, уплачивая налоги оккупантам. Для того чтобы "зарегистрироваться" нужно получить российский паспорт", - говорится в сообщении.

В Скадовске захвачено помещении редакции газеты "Черноморец", где на сегодня выпускают пропагандистские брошюры. Херсонская государственная морская академия временно не проводит обучение в Херсоне. Объявление о поступлении в вуз - исключительно инициатива оккупационных властей.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил оккупантам покинуть Херсон, поскольку "круг возможностей становится уже".

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