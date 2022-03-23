Оккупанты в Херсоне похитили директора местного драмтеатра

Российские оккупанты похитили директора Херсонского областного музыкально-драматического театра и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу. Он является основателем театрального фестиваля "Мельпомена Таврии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
По его словам, Книгу похитили и увезли в неизвестном направлении в присущей "фашистской манере".
"Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения! Об этом должен знать весь мир!", - отметил Ткаченко.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные похитили трех граждан Израиля в оккупированном Мелитополе Запорожской области.
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