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Оккупанты в Херсоне похитили директора местного драмтеатра

Фото: директор Херсонского областного музыкально-драматического театра Александр Книга (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты похитили директора Херсонского областного музыкально-драматического театра и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу. Он является основателем театрального фестиваля "Мельпомена Таврии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

По его словам, Книгу похитили и увезли в неизвестном направлении в присущей "фашистской манере".

"Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения! Об этом должен знать весь мир!", - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные похитили трех граждан Израиля в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

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