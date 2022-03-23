Окупанти в Херсоні викрали директора місцевого драмтеатру

Російські окупанти викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру та депутата Херсонської облради Олександра Книгу. Він є засновником театрального фестивалю "Мельпомена Таврії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
За його словами, Книгу викрали і відвезли в невідомому напрямку у властивій "фашистській манері".
"Закликаємо світову культурну спільноту докласти всіх можливих і неможливих зусиль для її якнайшвидшого звільнення! Про це повинен знати весь світ!", - зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю в окупованому Мелітополі Запорізької області.
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