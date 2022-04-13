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Оккупанты в Харьковской области вывели из строя сеть сотовой связи, - Генштаб

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Харьковская область , Среда 13 апреля 2022 19:35
Оккупанты в Харьковской области вывели из строя сеть сотовой связи, - Генштаб Оккупанты вывели из строя сеть сотовой связи (facebook.com.mod.rus)
Автор: Татьяна Самарук

На некоторых занятых территориях Харьковской области оккупанты вывели из строя сеть сотовой связи. Теперь захватчики осуществляют информационное воздействие на местное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что российские оккупанты осуществляют агрессивное информационно-психологическое воздействие на население. В частности, он направлен на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск.

Кроме того, враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Русскими проводятся проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также оккупанты осуществляют принудительные проверки помещений.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе неизвестные патриоты ликвидировали 70 оккупантов.

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