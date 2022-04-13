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Окупанти у Харківській області вивели з ладу мережу стільникового зв’язку, - Генштаб

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Харківська область , Середа 13 квітня 2022 19:35
Окупанти у Харківській області вивели з ладу мережу стільникового зв’язку, - Генштаб Окупанти вивели з ладу мережу стільникового зв'язку (facebook.com.mod.rus)
Автор: Тетяна Самарук

На деяких зайнятих територіях Харківської області окупанти вивели з ладу мережу стільникового зв’язку. Тепер загарбники здійснюють інформаційний вплив на місцеве населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Зокрема, він спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.

Окрім того, ворог продовжує протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Росіянами проводяться перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.

Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі невідомі патріоти ліквідовували 70 окупантів.

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