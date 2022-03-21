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Оккупанты в Харьковской области похитили еще одного сельского голову

Фото: Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты похитили еще одного сельского голову в Харьковской области. На этот раз - сельского голову Циркунов Николая Сикаленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, Сикаленко похитили прямо из собственного дома и вывезли в направлении Липцев.

"Совместно с правоохранителями выясняем все обстоятельства и делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко", - отметил Синегубов.

Напомним, несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко, но его удалось освободить.

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