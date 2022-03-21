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Окупанти на Харківщині викрали ще одного сільського голову

Фото: Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти викрали ще одного сільського голову в Харківській області. Цього разу - сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, Сікаленка викрали прямо з власного будинку і вивезли в напрямку Липців.

"Спільно з правоохоронцями з'ясовуємо всі обставини і робимо все, щоб знайти і повернути Миколу Сікаленка", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, але його вдалося звільнити.

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ХарківВійна Росії проти України