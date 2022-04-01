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Окупанти з "Градів" обстріляли Гірське, є поранена, - Гайдай

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Луганська область, П'ятниця 01 квітня 2022 09:23
Окупанти з "Градів" обстріляли Гірське, є поранена, - Гайдай Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти обстріляли житловий сектор Гірського (Луганська область) з реактивних систем залпового вогню "Град". В результаті обстрілу поранена мирна мешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"З реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удару по житловому сектору Гірського. Є кілька зруйнованих будинків, поранена жінка. Рятувальники продовжують працювати", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість загиблих в результаті обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб. Ракетний удар було завдано ще 28 березня, рятувальники досі продовжують розбирати завали.

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