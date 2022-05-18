Оккупанты готовят возможные провокации в Константиновке. Планируют обвинить ВСУ

Российские оккупанты планируют провести провокации на территории Константиновки Донецкой области. Хотят обвинить в этом наших защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Оккупанты в своих интернет-сообществах распространяют информацию о том, что наши бойцы зашли в Константиновку и в форме русских, якобы, готовят убийство гражданских.

"Такая информация и ее информационная поддержка свидетельствует об очередной попытке обелить запланированные действия диверсионных групп, направленные против гражданского населения. Будьте внимательны. Следите и сообщайте о возможных вредных действиях врага или подозрительных лицах", - пишет советник городского головы Мариуполя.