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Оккупанты готовят возможные провокации в Константиновке. Планируют обвинить ВСУ

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 14:56
Оккупанты готовят возможные провокации в Константиновке. Планируют обвинить ВСУ Фото: оккупанты готовят возможные провокации в Константиновке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты планируют провести провокации на территории Константиновки Донецкой области. Хотят обвинить в этом наших защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Оккупанты в своих интернет-сообществах распространяют информацию о том, что наши бойцы зашли в Константиновку и в форме русских, якобы, готовят убийство гражданских.

"Такая информация и ее информационная поддержка свидетельствует об очередной попытке обелить запланированные действия диверсионных групп, направленные против гражданского населения. Будьте внимательны. Следите и сообщайте о возможных вредных действиях врага или подозрительных лицах", - пишет советник городского головы Мариуполя.

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