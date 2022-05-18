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Окупанти готують можливі провокації в Костянтинівці. Планують звинуватити ЗСУ

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Середа 18 травня 2022 14:56
Окупанти готують можливі провокації в Костянтинівці. Планують звинуватити ЗСУ Фото: окупанти готують можливі провокації в Костянтинівці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти планують провести провокації на території Костянтинівки Донецької області. Хочуть звинуватити у цьому наших захисників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Окупанти у своїх інтернет-спільнотах поширюють інформацію про те, що наші бійці зайшли у Костянтинівку й у формі росіян, нібито, готують вбивство цивільних.

"Така інформація та її інформаційна підтримка свідчить про чергову спробу оббілити заплановані дії диверсійних груп, спрямовані проти цивільного населення. Будьте уважні. Пильнуйте і повідомляйте про можливі шкідливі дії ворога або підозрілих осіб", - пише радник міського голови Маріуполя.

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