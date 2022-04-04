Оккупанты готовят наступление на Славянск и перегруппировывают войска востоке, - сводка Генштаба

Отмечается, что на Северском направлении враг завершил отвод войск. На Волынском и Полесском направлении существует угроза ракетных ударов со стороны Беларуси.

Россия продолжает перегруппировку войск для наступления на восток. В частности, враг проводит воздушную разведку, продолжает атаки возле Изюма, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец. Украинские военные контролируют ситуацию и дают отпор.

Кроме того, продолжается подготовка к наступлению на Славянск и Северодонецк, а также штурм Рубежного и Попасной. Российская армия сегодня нанесла 8 авиационных ударов по Мариуполю, продолжаются уличные бои. ВСУ держат оборону блокадного города.

Также украинские военные оттесняют оккупантов в Херсонской области. В районе Николаева противник проводит разведку БПЛА.

Сейчас на Черном и Азовском морях продолжается шторм (до 4 баллов), поэтому активность корабельной группировки пока снижена.