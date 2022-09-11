Оккупанты готовят "мобилизацию" на оккупированных территориях, - Генштаб

Россияне на фоне больших потерь планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно оккупированных территориях, мужчинам запрещено покидать населенные пункты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба.
На временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час.
В Херсоне был обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.
За сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных ударов. Пострадали 28 населенных пунктов. В частности Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское.
На Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковых дивизий 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник стрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
Силы обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.
Авиация нанесла 23 удара. Уничтожены четыре ЗРК, поражены 4 опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения ПВО уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.
Также поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военная техника противника в районах сосредоточения. В зону поражения попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.
Известно о многочисленных санитарных потерях противника в указанном направлении. В Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов.
Напомним, российский Генштаб заявил о "переброске" оккупантов из района Балаклеи и Изюма на другое направление. Таким образом российское командование решило скрыть провал и побег своих войск из Харьковской области.
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