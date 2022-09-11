Окупанти готують "мобілізацію" на окупованих територіях, - Генштаб

Росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях, чоловікам заборонено залишати населені пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.
На тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в'їзд і виїзд з населених пунктів, введена комендантська година.
У Херсоні був обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження у разі їх наближення до переправ.
За добу ворог завдав 16 ракетних і 34 авіаудари. Постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускинське.
На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецьких дивізій 20 загальновійськової армії залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої.
Відомо про численні санітарні втрати противника в зазначеному напрямку. У Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час, як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано більше сотні окупантів.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На інших напрямках противник стріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:
Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.
Авіація завдала 23 удари. Знищено чотири ЗРК, уражено 4 опорні пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, наші підрозділи ППО знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БПЛА та одну керовану авіаційну ракету.
Також уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.
Нагадаємо, російський Генштаб заявив про "перекидання" окупантів з району Балаклії та Ізюму на інший напрямок. Таким чином російське командування вирішило приховати провал і втечу своїх військ з Харківської області.
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