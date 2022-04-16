Оккупанты готовят дипфейк с Зеленским касаемо Мариуполя

Российские оккупанты готовят очередное фейковое видео с президентом Украины Владимиром Зеленским. Используя технологию дипфейк, захватчики попытаются в очередной раз ввести украинцев в заблуждение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tekegram-канал Центра стратегических коммуникаций

В рамках нового видео, Зеленский, якобы, заявит о негативном отношении к украинским городам, в том же числе и к Мариуполю. " В рамках этой российской спецоперации планируется создать впечатление, что лидер страны скажет свое негативное отношение к украинским городам, в частности Мариуполю. Будьте бдительны-доверяйте информации только из проверенных источников", - пишет пресс-служба.