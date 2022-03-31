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Оккупанты во главе с генералом с опытом в Сирии минируют местность при уходе из Полесского направления

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Четверг 31 марта 2022 13:40
Оккупанты во главе с генералом с опытом в Сирии минируют местность при уходе из Полесского направления Фото: Российские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские захватчики уводят основные силы с Полесского направления. Они будут пытаться восстановить боеспособность и вернуться на другие участки фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

Подразделения 35-й, 36-й общевойсковой армии и 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ выводят из Полесского операционного района.

"Для обеспечения отхода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. В связи с критической ситуацией, вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик" , – говорится в сообщении.

Упомянутый генерал участвовал в боевых действиях в Сирии. Прошел главные командные должности от командира танкового взвода до командующего общевойсковой армией.

К слову, Генштаб ВСУ подтвердил перегруппировку российских войск для наступления на восток Украины.

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