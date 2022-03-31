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Россия осуществляет перегруппировку войск для наступления на восток Украины, - Генштаб

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Четверг 31 марта 2022 13:30
Россия осуществляет перегруппировку войск для наступления на восток Украины, - Генштаб Фото: Россия перебрасывает силы на восток Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация осуществляет перегруппировку части войск для наступления на восток Украины. В частности, враг использует поезда для переброски силы из Беларуси на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок Вооруженных сил Российской Федерации с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксирована переброска части войск и техники врага с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники освободили от российской оккупации 5 населенных пунктов в Запорожской области.

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