Россия осуществляет перегруппировку войск для наступления на восток Украины, - Генштаб
Российская Федерация осуществляет перегруппировку части войск для наступления на восток Украины. В частности, враг использует поезда для переброски силы из Беларуси на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок Вооруженных сил Российской Федерации с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксирована переброска части войск и техники врага с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники освободили от российской оккупации 5 населенных пунктов в Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.