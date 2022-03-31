Окупанти на чолі з генералом із досвідом у Сирії мінують місцевість при відході з Поліського напрямку

Російські загарбники відводять основні сили з Поліського напрямку. Вони намагатимуться відновити боєздатність і повернутися на інших ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Підрозділи 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ виводять із Поліського операційного району.

"Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик", – йдеться в повідомленні.

Згаданий генерал брав участь у бойових діях у Сирії. Пройшов головні командні посади від командира танкового взводу до командувача загальновійськової армії.