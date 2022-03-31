ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти на чолі з генералом із досвідом у Сирії мінують місцевість при відході з Поліського напрямку

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 13:40
Окупанти на чолі з генералом із досвідом у Сирії мінують місцевість при відході з Поліського напрямку Фото: Російські військові (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російські загарбники відводять основні сили з Поліського напрямку. Вони намагатимуться відновити боєздатність і повернутися на інших ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Підрозділи 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ виводять із Поліського операційного району.

"Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик", – йдеться в повідомленні.

Згаданий генерал брав участь у бойових діях у Сирії. Пройшов головні командні посади від командира танкового взводу до командувача загальновійськової армії.

До слова, Генштаб ЗСУ підтвердив перегрупування російських військ для наступ на схід України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВС РФ Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені