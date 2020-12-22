Оккупанты еще не достроили свои КПВВ в районе Счастья и Золотого, - ОБСЕ

Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" еще не достроила свои контрольные пункты въезда-выезда в районе Счастья и Золотого. Соответствующий вывод можно сделать по тому, что там до сих пор продолжаются работы.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Сообщается, что 19 декабря на блокпосте боевиков в 3 км от моста в Счастье наблюдатели зафиксировали, как рабочие устанавливали ограждения, а также копали рвы для прокладки канализации и водопроводных труб.

Кроме того, 20 декабря рядом с блокпостом боевиков южнее участка разведения в районе Золотого наблюдатели видели 5 неподвижных единиц строительной техники и оборудования.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что уже на этой неделе украинский КПВВ "Счастье" будет полностью готов по всем техническим требованиям. И у российской стороны не будет формальных причин блокировать работу пункта пропуска.

На сегодня боевики продолжают блокировать движение через пять пунктов пропуска на Донбассе.