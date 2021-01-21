Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий

Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Протягом минулої доби, 20 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий постраждав.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Так, недалеко від населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ з великокаліберного кулемета і снайперської зброї. Був поранений військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Військового оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна допомога лікарів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону в СЦКК сповіщені представники ОБСЄ.

З початку поточної доби, 21 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі.

Нагадаємо, на Донеччині за добу 19 січня бойовики два рази порушили режим припинення вогню.