Оккупанты в Донецке впервые объявили призыв на "срочную военную службу"

Сообщается, что "призывная кампания" продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года. В рамках нее в незаконные формирования привлекут мужчин, которые не находятся в запасе. Оккупанты руководствуются своим "законом о воинской обязанности и военной службе".

Предполагается набрать на службу в ряды "народной милиции ДНР" 200 человек из числа призывников на срок шесть месяцев. При этом местным военным комиссариатам поручено организовать своевременную явку призывников на медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий.