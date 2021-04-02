ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты в Донецке впервые объявили призыв на "срочную военную службу"

Новина українською → Донецк, Пятница 02 апреля 2021 13:41
Оккупанты в Донецке впервые объявили призыв на "срочную военную службу" Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Так называемая "Донецкая народная республика" впервые объявила призыв на "военную службу" среди жителей оккупированной территории. В незаконные вооруженные формирования набирают мужчин 1994-2003 годов рождения.

Соответствующая информация опубликована на сайте главаря Дениса Пушилина.

Сообщается, что "призывная кампания" продлится с 1 апреля по 15 июля 2021 года. В рамках нее в незаконные формирования привлекут мужчин, которые не находятся в запасе. Оккупанты руководствуются своим "законом о воинской обязанности и военной службе".

Предполагается набрать на службу в ряды "народной милиции ДНР" 200 человек из числа призывников на срок шесть месяцев. При этом местным военным комиссариатам поручено организовать своевременную явку призывников на медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий.

Напомним, вчера Российская Федерация начала очередную незаконную призывную кампанию в оккупированном Крыму. Европейский союз уже осудил ее и назвал нарушением международного гуманитарного права.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины расценивают незаконную призывную кампанию среди украинцев в Крыму как военное преступление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донецк ДНР Призыв в армию
NEWS
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов