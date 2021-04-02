ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Окупанти в Донецьку вперше оголосили призов на "строкову військову службу"

Новость на русском → Донецьк, П'ятниця 02 квітня 2021 13:41
Окупанти в Донецьку вперше оголосили призов на "строкову військову службу" Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Так звана "Донецька народна республіка" вперше оголосила призов на "військову службу" серед жителів окупованої території. Незаконні збройні формування набирають чоловіків 1994-2003 років народження.

Відповідна інформація опубліковано на сайті ватажка Дениса Пушиліна.

Повідомляється, що "призовна кампанія" триватиме з 1 квітня по 15 липня 2021 року. В рамках неї до незаконних формувань залучать чоловіків, які не перебувають в запасі. Окупанти керуються своїм "законом про військовий обов'язок і військову службу".

Передбачається набрати на службу до лав "народної міліції ДНР" 200 осіб з числа призовників на термін шість місяців. При цьому місцевим військовим комісаріатам доручено організувати своєчасну явку призовників на медичне обстеження та засідання призовних комісій.

Нагадаємо, вчора Російська Федерація почала чергову незаконну призовну кампанію в окупованому Криму. Європейський союз засудив її та назвав порушенням міжнародного гуманітарного права.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України розцінюють незаконну призовну кампанію серед українців в Криму як військовий злочин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донецьк ДНР Призов в армію
NEWS
Посилення військ НАТО навколо України вимагатиме додаткових заходів від Росії, - Кремль
Посилення військ НАТО навколо України вимагатиме додаткових заходів від Росії, - Кремль
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів