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Оккупанты на Донбассе закрывают школы и училища, - Денисова

Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть в отдельных районах Донбасса закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы. На этот год запланировано существенное сокращение числа учебных заведений.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.

Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 - реорганизованы.

"Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию", - отметила Денисова.

Она также призвала миссии ООН и ОБСЕ отреагировать на эти факты.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в отдельных районах Донецкой области блокируют выезд десятков тысяч выпускников. В связи с этим в Украине открыли уголовное дело.

Уже стало известно, что МОН может продлить сроки поступления на бюджет для детей с оккупированных территорий.

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