Оккупанты на Донбассе удерживают около 300 заложников, - ТКГ

Спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина каждый месяц предлагает на обмен заключенными.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Арестович, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмен не идет.
"Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Поэтому также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем. Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки", - сказал Арестович.
Часть заключенных находится в тюрьме боевиков "Изоляция".
Напомним, в конце марта украинский омбудсмен сообщила, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса незаконно удерживаются 376 украинцев.
Добавим, что в конце декабря из российского плена в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков. Россия депортировала украинца после окончания срока его заключения.