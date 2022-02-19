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Оккупанты на Донбассе стреляют по собственным позициям, - заявление военных

Автор: Александр Белоус

Российско-оккупационные войска на Донбассе сегодня осуществили очередную провокацию - открыли огонь из тяжелого вооружения по собственным позициям. Это происходит с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Оперативно-тактическую группировку "Восток" в Facebook.

"В частности, около 4:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы". - говорится в сообщении.

Как отмерили в группировке "Восток", это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.

"Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия", - добавили военные.

Напомним, по состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращение огня, 16 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Погиб один украинский военный.

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Донбасс