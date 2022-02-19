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Окупанти на Донбасі стріляють по власних позиціях, - заява військових

Автор: Олександр Білоус

Російсько-окупаційні війська на Донбасі сьогодні здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях. Це відбувається з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

"Зокрема, близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в угруповуванні "Схід", це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців. Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - додали військові.

Нагадаємо, станом на 9 годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Загинув один український військовий.

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Донбас