Окупанти на Донбасі стріляють по власних позиціях, - заява військових

"Зокрема, близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в угруповуванні "Схід", це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

"Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців. Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - додали військові.