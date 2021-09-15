Оккупанты на Донбассе создали единую "таможенную зону"

Так называемые власти оккупированного Донбасса создали единую "таможенную зону". До этого на административной границе в неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей действовали "таможенные органы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что сегодня главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании "единой таможенной территории". Также подчеркивается, что теперь она якобы соответствует российскому законодательству.
Отметим, на оккупированной части Донецкой и Луганской областей между "республиками" действуют так называемые пограничные пункты.
Отметим, ранее стало известно, что на период голосования на выборах в Госдуму РФ оккупанты запустят дополнительные поезда в Россию.
Напомним, в мае Украина ввела санкции против Пушилина и Пасечника, а также главы оккупационной власти в Крыму Сергея Аксенова.