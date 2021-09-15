UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты на Донбассе создали единую "таможенную зону"

Автор: Илона Свиридова

Так называемые власти оккупированного Донбасса создали единую "таможенную зону". До этого на административной границе в неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей действовали "таможенные органы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании "единой таможенной территории". Также подчеркивается, что теперь она якобы соответствует российскому законодательству.

Отметим, на оккупированной части Донецкой и Луганской областей между "республиками" действуют так называемые пограничные пункты.

Отметим, ранее стало известно, что на период голосования на выборах в Госдуму РФ оккупанты запустят дополнительные поезда в Россию.

Напомним, в мае Украина ввела санкции против Пушилина и Пасечника, а также главы оккупационной власти в Крыму Сергея Аксенова.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассОРДЛО