Оккупанты на Донбассе создали единую "таможенную зону"

Так называемые власти оккупированного Донбасса создали единую "таможенную зону". До этого на административной границе в неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей действовали "таможенные органы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании "единой таможенной территории". Также подчеркивается, что теперь она якобы соответствует российскому законодательству.

Отметим, на оккупированной части Донецкой и Луганской областей между "республиками" действуют так называемые пограничные пункты.