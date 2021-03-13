Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали "тишину": где стреляли

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки ′′ Восток" возле Водяного оккупанты открыли огонь из гранатомётов различных систем. В этом же направлении, используя беспилотные самолеты типа ′′ квадрокоптер ", ВС РФ совершили два гранатометных выстрела ВОГ-17.

Возле населенного пункта Пески боевики обстреляли позиции военных автоматическими пулеметами и гранатометами. Украинские защитники в ответ открыли огонь.

В штабе отмечают, что значительное скопление военной техники оккупантов говорит о планах продолжать провокации против ВСУ.

Концентрация военной техники в области полигонов - прямое доказательство подготовки и боевой координации подразделений российских оккупационных войск.