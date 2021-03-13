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Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали "тишину": где стреляли

Автор: Артур Родивилов

За текущие сутки, 13 марта, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Без боевых потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки ′′ Восток" возле Водяного оккупанты открыли огонь из гранатомётов различных систем. В этом же направлении, используя беспилотные самолеты типа ′′ квадрокоптер ", ВС РФ совершили два гранатометных выстрела ВОГ-17.

Возле населенного пункта Пески боевики обстреляли позиции военных автоматическими пулеметами и гранатометами. Украинские защитники в ответ открыли огонь.

В штабе отмечают, что значительное скопление военной техники оккупантов говорит о планах продолжать провокации против ВСУ.

Концентрация военной техники в области полигонов - прямое доказательство подготовки и боевой координации подразделений российских оккупационных войск.

Напомним, по данным отчета миссии ОБСЕ, 12 марта боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Таких нарушений в Луганской и Донецкой области представители Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) насчитали 27.

Напомним, в пятницу, 12 марта, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью.

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