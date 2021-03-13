Окупанти на Донбасі шість разів зірвали "тишу": де стріляли

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" біля Водяного окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем. У цьому ж напрямку, використовуючи безпілотні літаки типу "квадрокоптер", ЗС РФ здійснили два гранатометних постріли ВОГ-17.

Біля населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції військових автоматичними кулеметами та гранатометами. Українські захисники у відповідь відкрили вогонь.

У штабі відзначають, що значне скупчення військової техніки окупантів говорить про плани продовжувати провокації проти ЗСУ.

Концентрація військової техніки в області полігонів - прямий доказ підготовки та бойової координації підрозділів російських окупаційних військ.