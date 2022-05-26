ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты на Донбассе рассказали, когда будет "референдум" о присоединении к РФ

Новина українською →
Донецк, Четверг 26 мая 2022 11:39
Оккупанты на Донбассе рассказали, когда будет "референдум" о присоединении к РФ Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Так называемый "референдум" о присоединении Донецкой и Луганской областей к Российской Федерации может пройти только после полного захвата Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главаря "ДНР" Дениса Пушилина для "РИА Новости".

"Итоги такого "референдума" вполне очевидны и они вполне понятны. Но подходить к нему уже в практической плоскости будет целесообразно, когда мы выйдем на границы Донецкой и Луганской "народных республик". Всему свое время", - заявил он.

Напомним, ранее российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле писало, что "референдумы" о присоединении к России территорий Херсонской областей и Донбасса могут пройти 11 сентября 2022 года.

Причем по данным того же издания, не исключен вариант, что будет и голосование о "слиянии" Беларуси с Россией.

До этого участник российской переговорной делегации Леонид Слуцкий заявил, что на Донбассе ожидаются "знаковые события".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Референдум
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины