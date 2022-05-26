Окупанти на Донбасі розповіли, коли буде "референдум" про приєднання до РФ
Так званий "референдум" про приєднання Донецької та Луганської областей до Російської Федерації може пройти тільки після повного захоплення Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна для "РИА Новости".
"Підсумки такого "референдуму" цілком очевидні і вони цілком зрозумілі. Але підходити до нього вже в практичній площині буде доцільно, коли ми вийдемо на кордони Донецької та Луганської "народних республік". Всьому свій час", - заявив він.
Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі писало, що "референдуми" про приєднання до Росії територій Херсонської областей та Донбасу можуть пройти 11 вересня 2022 року.
Причому за даними того ж видання, не виключений варіант, що буде і голосування про "злиття" Білорусі з Росією.
До цього учасник російської переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, що на Донбасі очікуються "знакові події".
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