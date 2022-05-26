ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти на Донбасі розповіли, коли буде "референдум" про приєднання до РФ

Новость на русском →
Донецьк, Четвер 26 травня 2022 11:39
Окупанти на Донбасі розповіли, коли буде "референдум" про приєднання до РФ Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Так званий "референдум" про приєднання Донецької та Луганської областей до Російської Федерації може пройти тільки після повного захоплення Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна для "РИА Новости".

"Підсумки такого "референдуму" цілком очевидні і вони цілком зрозумілі. Але підходити до нього вже в практичній площині буде доцільно, коли ми вийдемо на кордони Донецької та Луганської "народних республік". Всьому свій час", - заявив він.

Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі писало, що "референдуми" про приєднання до Росії територій Херсонської областей та Донбасу можуть пройти 11 вересня 2022 року.

Причому за даними того ж видання, не виключений варіант, що буде і голосування про "злиття" Білорусі з Росією.

До цього учасник російської переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, що на Донбасі очікуються "знакові події".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донбас Референдум
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України